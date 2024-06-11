В Сколково откроется первый в России кластер видеоигр и анимации

11.06.2024

В Сколково откроется первый в России кластер видеоигр и анимации
В Сколково откроется первый в России кластер видеоигр и анимации.

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам Собянина, кластер откроется в следующем году, его резидентами станут ведущие и начинающие российские компании-разработчики и анимационные студии.

«Инфраструктура позволит создавать видеоигры и 3D-анимацию любого типа и сложности. Также кластер станет постоянной площадкой для общения представителей индустрии — здесь будут проходить конференции», — говорится в сообщении.

Сергей Собянин добавил, что для молодых людей будет запущена большая образовательная площадка. Власти планируют поддерживать экспорт видеоигр московских разработчиков за границу.

«Уверен, создание кластера поможет развитию видеоигрового туризма. И уже скоро появятся игры, место действия, сюжет и персонажи которых будут связаны с Москвой, ее историей, культурой и географией», — сказал Собянин.


Фото: кадр видео