В Москве пройдет масштабный фестиваль духовых оркестров

День России в Москве отметят масштабным фестивалем духовых оркестров, который продлится три дня. Об этом «Культуре» сообщили в пресс-службе Ассоциации «Духовое общество имени Валерия Халилова».





Мероприятия стартуют 11 июня. В течение трех дней духовые коллективы выступят на знаковых площадках города. Главное событие пройдет 12 июня на Красной площади. Фестиваль также охватит Северный речной вокзал, Международную выставку-форум «Россия».





Фестиваль реализован с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура». Организатором выступает Ассоциация «Духовое общество имени Валерия Халилова».





Участниками фестиваля станут духовые и творческие коллективы из восьми регионов РФ. Всего перед зрителями выступят 700 человек.









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