Музыкальный фестиваль в Ельце: песни Тихона Хренникова в исполнении саксофонистов

Второй день музыкального фестиваля в Ельце открылся выступлением российского квартета саксофонистов, который исполнил программу «Мировые хиты», включая переложенную на четыре саксофона песню «Московские окна» Тихона Хренникова, передает ТАСС.





В рамках фестиваля, организованного в честь Тихона Хренникова, саксофонисты порадовали публику уникальным исполнением его песен, включая оригинальные аранжировки и интерпретации.







Хедлайнером программы стал оркестр "Фонограф-Симфо-Джаз" российского пианиста Сергея Жилина. Оркестр исполнил композиции из любимых многими поколениями детских фильмов "Буратино", "Про Красную Шапочку", мультфильма "Бременские музыканты" и др.













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Помимо этого, зрителям был представлен кукольно-драматический спектакль «Сказ про Федота-стрельца, удалого молодца» по произведению Леонида Филатова в исполнении Липецкого государственного оркестра русских народных инструментов под управлением Василия Моисеенко и солистов Липецкой филармонии. Как рассказали в пресс-службе филармонии, спектакль был поставлен на средства гранта Министерства культуры РФ в рамках проекта "Русское слово в музыке".