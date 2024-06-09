Электронная энциклопедия РУВИКИ достигла отметки в два миллиона статей

Заместитель генерального директора РУВИКИ Елена Литовченко поделилась важными данными о платформе. Согласно ее информации, количество статей на РУВИКИ достигло двух миллионов, сообщает «Российская газета».





Помимо этого, Литовченко подчеркнула значительный рост посещаемости платформы, которая теперь привлекает до 3,5 миллиона человек ежемесячно.





Подводя итог первому году работы РУВИКИ, Литовченко также отметила динамичное развитие платформы. За прошедшие 12 месяцев количество написанных материалов превысило 36 тысяч, а количество внесенных правок превысило миллион.





Новый интерфейс, согласно ее словам, более соответствует современным тенденциям дизайна, а новые функции, такие как возможность настройки шрифтов и тем, аудиоформат статей и расширение роли пользователей до экспертов, делают платформу еще более привлекательной для пользователей. Партнерство с ключевыми организациями, такими как Российская академия наук и Президентская библиотека, укрепило позиции РУВИКИ как надежного источника знаний.









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