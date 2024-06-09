Музей-заповедник А.С. Пушкина «Болдино» вновь открыт для посетителей

В музее-заповеднике А.С. Пушкина «Болдино» завершены работы по реставрации и реэкспозиции, благодаря нацпроекту «Культура», сообщает ТГ-канал Министерства культуры РФ.





Реставрационные мероприятия затронули как главные мемориальные объекты усадьбы, такие как Господский дом и Крепостная контора, так и усадьбу сына поэта в Львовке.





Кроме того, была обновлена экспозиция Музея пушкинских сказок, а также проведено благоустройство прилегающих территорий и парковой зоны.





Экспозиция музея-заповедника пополнилась новыми экспонатами из Всероссийского музея А.С. Пушкина в Санкт-Петербурге. Среди них — хрустальная печатка Александра Сергеевича и чернильница в виде гробницы Наполеона, принадлежавшая брату поэта. Эти предметы будут выставлены в мемориальной части экспозиции Господского дома Пушкиных до 31 октября.









Фото: скриншот Youtube