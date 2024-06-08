Фестиваль российского кино в Ашхабаде прошел при полных залах

В Ашхабаде завершился Фестиваль российского кино, передает пресс-служба Роскино, организатора смотра.



Отмечается, что показы прошли при полных залах в кинотеатре «Беркарар». Среди фильмов, собравших наибольшее количество зрителей, отмечены «По щучьему велению» Александра Войтинского, анимационные фильмы «Три Богатыря и Пуп Земли», «Руслан и Людмила. Больше, чем сказка», «Я делаю шаг».



«Приятно, что Министерство культуры Российской Федерации и Роскино подарили бесплатные кинопоказы в Туркменистане. Это уже не первый опыт нашего сотрудничества на благодатной туркменской земле», — отметила первый секретарь посольства РФ в Туркменистане, представитель Россотрудничества Юлия Зайцева.









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