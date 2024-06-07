Швыдкой заявил, что эффективность новых руководителей театров Москвы оценят через два года

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что эффективность новых руководителей московских театров можно будет оценить через два года. Об этом он высказался на Петербургском международном экономическом форуме.





По словам спецпредставителя главы государства, Владимир Машков и Константин Богамолов приходят в театры, которые «находятся не на пике».





«Я думаю, что у Владимира Львовича хватит сил на два театра, он человек энергичный. И у Константина Юрьевича хватит сил на два театра», — сказал Швыдкой.





Ранее появилось сообщение о назначении Машкова новым директором «Современника». Константин Богомолов станет худруком Театра Романа Виктюка. Аналогичную должность в Театре Сатиры займет Евгений Герасимов. При этом все трое останутся худруками Московского театра Олега Табакова, Театра на Малой Бронной и Театра на Малой Ордынке.









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