В Петербурге «Поющие мосты» посвятят дню рождения Александра Пушкина

Звуковое шоу «Поющие мосты» в Санкт-Петербурге посвятят 225-летию русского поэта Александра Пушкина. Жители и гости города услышат фрагменты опер, созданных для постановок по его произведениям.





Мероприятия пройдут в ночь с 7 на 8 и с 8 на 9 июня. Дворцовый мост разведут под музыку таких композиторов, как Рейнгольд Глиэр, Модест Мусоргский, Петр Чайковский и Георгий Свиридов.





Петербуржцы и гости города услышат фрагменты опер «Борис Годунов», «Пиковая дама» и других. День рождения Пушкина отпраздновали во всем мире 6 июня.





Ранее на полях Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ прошел флешмоб к 225-летию поэта. Более 500 гостей одновременно прочитали отрывок из поэмы Пушкина «Руслан и Людмила».









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