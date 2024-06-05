В Белгородской области пройдет премьера героической оперы в трех действиях

Героическая опера «Белгородский полк. Засечная черта» охватит три населенных пункта Белгородского района. Об этом сообщила пресс-служба местной филармонии.





Оперу в трех действиях представят Белгородская государственная филармония и Ассоциация дирижеров профессиональных оркестров народных инструментов (АДОНИ). На сцену выйдут 105 артистов и приглашенных солистов.





«Это масштабный проект, крайне непростой в своей реализации. <…> Либретто оперы и музыка авторов во всей полноте раскрывают истоки воинской храбрости и воинской славы нашего народа», — сказал президент АДОНИ, худрук Белгородской филармонии и главный дирижер Белгородского академического русского оркестра, заслуженный работник культуры России Евгений Алешников.





Также он поблагодарил Президентский фонд культурных инициатив, который поверил в творческий потенциал и поддержал заявку Ассоциации дирижеров.





В основу либретто легли исторические события, реальные личности. Сюжет оперы построен вокруг одного дня пребывания Большого Белгородского полка в Белгороде накануне Полтавской битвы.





Музыку написали местные композиторы Николай Бирюков и Елена Латыш-Бирюкова. Сергей Бодяков присоединился к ним и вместе с дирижером создал партитуру для оркестра русских народных инструментов.









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