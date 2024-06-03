Филармония и Пушкинский Дом представили выставку «Пушкин и музыка»

Выставочный проект «Пушкин и музыка» начал работать в Большом зале Петербургской филармонии в честь 225-летия со дня рождения поэта. Экспозиция подготовлена совместно с Институтом русской литературы (Пушкинский Дом) РАН.





Замдиректора филармонии по просветительской деятельности и внешним коммуникациям Юлия Кантор на открытии отметила, что выставка размещена в знаковом для Санкт-Петербурга месте.





«Потому что это бывший зал Дворянского собрания, в стенах которого Пушкин бывал неоднократно. С этим залом связано творчество композиторов, которые вдохновлялись стихами и прозой Пушкина», — пояснила она.





Научный сотрудник ИРЛИ РАН Татьяна Краснобородько добавила, что для выставки она отобрала 25 из почти 14 тысяч страниц, которые хранит Пушкинский дом. В экспозиции представлены копии. Краснобородько подчеркнула, что для нее на этой выставке «торжествуют подлинные экземпляры из библиотеки филармонии».









Фото: Сергей Киселев / АГН Москва