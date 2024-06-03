В Алма-Ате стартовал Молодежный театральный форум стран СНГ

Молодежный театральный форум СНГ начался в Алма-Ате с участием более 200 режиссеров, драматургов, актеров, театральных критиков в возрасте до 35 лет. Событие объединило представителей России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана и Узбекистана.





По данным ТАСС, на полях форума будут представлены девять спектаклей молодых режиссеров. Жюри определит победителей, которые получат денежные премии и памятные призы. Лучший спектакль станет участником XVII Международного театрального фестиваля имени Чехова в Москве в 2025 году.





Откроет театральный форум казахстанский спектакль. Артисты представят постановку «Mamluk. Султан Бейбарс». Продлится смотр до 9 июня.









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