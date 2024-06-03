Свыше 50 тысяч человек примут участие в Великорецком крестном ходе

Крестный ход из Кирова в село Великорецкое на реку Великую начинается 3 июня в рамках празднования 650-летия города. Он является одним из самых старинных, протяженных и многочисленных в России.





В дирекции 650-летия города Киров отметили, что Великорецкий крестный ход можно назвать ровесником Хлынова-Вятки-Кирова. Ему исполняется 632 года. Участниками крестного хода станут паломники из десятков российских регионов, а также зарубежья. За шесть дней они с иконой Николая Чудотворца преодолеют 150 километров.





Часть пути вместе с верующими пройдет губернатор Кировской области Александр Соколов. Глава региона участвовал в крестном ходе и в 2023 году.





«В такие моменты особо ощущается духовное единение всего Русского мира, всех православных верующих. Эту традицию на Вятке хранят уже несколько веков. Каждый проходит путь со своими мыслями, но все вместе — с верой и молитвой в сердце», — подчеркнул Соколов.





Основные события крестного хода пройдут в селе Великорецком 6 июня. Здесь состоятся богослужения, освящение реки и источника. 8 июня паломники вернут икону Николая Чудотворца в Киров.









Фото: Дирекция 650-летия города Киров