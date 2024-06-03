Ольга Любимова приняла участие в заседании Совета руководителей творческих вузов

Министр культуры России Ольга Любимова приняла участие в заседании Совета руководителей научных и образовательных организаций сферы культуры и искусств.



По словам министра, на заседании обсуждалось российское творческое образование.



«Сразу четыре наших учреждения входят в топ-50 творческих вузов мира по рейтингу международного агентства QS. Это Московская и Санкт-Петербургская консерватории, РАМ имени Гнесиных и ГИТИС. Признанием на национальном уровне стало создание отдельной подкомиссии для определения творческих вузов — участников программы стратегического академического лидерства „Приоритет — 2030“», — говорится в сообщении министра, опубликованном в Telegram.



Глава Минкультуры добавила, что в этом году ВГИК и Санкт-Петербургский институт кино и телевидения впервые проведут конкурс среди студентов-режиссёров на финансирование дипломных фильмов. На эти цели будет выделено более 170 млн рублей.



Ольга Любимова отметила, что эффективная система подготовки творческих кадров основана на индивидуальном подходе к каждому студенту, поэтому с 1 сентября талантливые студенты вновь получат именные стипендии.



«Мы высоко ценим труд педагогических коллективов образовательных учреждений. Вместе с коллегами из других министерств работаем над решением задачи особого финансового обеспечения образовательных программ в области искусств», — отметила Ольга Любимова.









Фото: t.me/olga_b_lyubimova