Фестиваль «Зарядье» открылся в Москве оперой «Борис Годунов»

II Московский летний музыкальный фестиваль «Зарядье» открылся концертным исполнением оперы М.П. Мусоргского «Борис Годунов».



Концерт прошел 2 июня и приурочен к 185-летию со дня рождения М.П. Мусоргского и 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина.



Партию Бориса Годунова исполнил Ильдар Абдразаков.



«Партия Бориса Годунова – одна из моих любимых. Я исполняю ее с удовольствием и очень благодарен Модесту Петровичу Мусоргскому за то, что он написал это гениальное произведение. Не так много музыки пишется для басов, а «Борис Годунов» своего рода Эверест, покорить который мечтают многие певцы. Каждый раз, выходя на сцену, я понимаю, что нужно прожить еще одного Бориса: всё должно быть спето, каждая нота должна прозвучать; я думаю о спектакле, о коллегах, о контакте с дирижером и оркестром, ведь все мы становимся единым целым. И поэтому для меня особенно ценно, что на концерте в зале «Зарядье» этой оперой дирижирует Иван Рудин. Мы давно дружим, и я очень рад возможности разделить в этот вечер сцену с талантливыми певцами, музыкантами и дорогими сердцу людьми», – рассказал заслуженный артист России.



Партии в опере исполнили также Алексей Тихомиров, Игорь Морозов, Евгений Акимов, другие артисты, Академический большой хор «Мастера хорового пения» радио «Орфей», Большой Детский хор им. В.В. Попова, Московский государственный симфонический оркестр. За дирижерский пульт встал Иван Рудин.



Московский Летний музыкальный фестиваль «Зарядье» проходит с 2023 года, он объединяет мероприятия разных жанров и форматов. В этом году гостей фестиваля ждут выступления Ольги Перетятько, Альбины Шагимуратовой, Владислава Сулимского, Симоны Кермес, камерного ансамбля «Солисты Москвы», других звезд.









Фото: пресс-служба "Зарядья"