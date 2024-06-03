Спектакль «Материнское сердце» пройдет в Воронеже в рамках Платоновского фестиваля

В Воронеже в рамках Платоновского фестиваля состоится показ спектакля «Материнское сердце» режиссера-постановщика Андрея Могучего.



Постановка впервые будет показана вне стен Большого драматического театра (БДТ) имени Георгия Товстоногова. Показы пройдет 27 и 28 июня, рассказали в пресс-службе БДТ.



В постановке задействованы несколько поколений артистов БДТ. В спектакле играют Нина Усатова, Андрей Феськов, Виктор Княжев, Григорий Чабан, Юлия Дейнега, Дмитрий Воробьев, Анатолий Петров, Сергей Лосев, Евгений Чудаков, Юрий Ицков, Мария Лаврова, Александр Ронис, Ольга Ванькова, Геннадий Блинов, Марьяна Карпова, Никита Васильев и другие.









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