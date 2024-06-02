Фестиваль «Медвежонок» наградил победителей

02.06.2024
В Перми завершился второй всероссийский фестиваль детского и семейного кино и анимации «Медвежонок», сообщает «Бюллетень Кинопрокатчика».
Работы на фестивале оценивали зрители, профессиональные кинематографисты и детское жюри.
В конкурсе «Большое кино» главную награду получил фильм «Мой любимый чемпион», а лучшим сериалом признана музыкальная драма «Плакса». Полнометражный мультфильм «Сказочный патруль. Шоу продолжается» удостоился звания лучшего анимационного фильма.
Приз за лучший сценарий достался не полнометражному фильму, а сериалу «Юг», сценарий к которому написал Алим Бесчоков.
Торжественную церемонию вели актер Михаил Черняк, известный по озвучке персонажей из «Смешариков», и Юлия Зуникова, голос Маши из «Маши и Медведя».
Фото: Pixabay.com