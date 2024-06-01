Петербургский театр имени Шаляпина покажет мюзикл «Вымыслы» по сказкам Пушкина

01.06.2024
Музыкальный театр имени Федора Шаляпина на сцене Дома офицеров в Петербурге представит премьеру мюзикла «Вымыслы. Сказки Пушкина» по трем произведениям поэта, сообщил худрук театра Фабио Мастранджело.
Постановка основана на трех произведениях — «Сказке о попе и о работнике его Балде», «Сказке о рыбаке и рыбке» и «Сказке о золотом петушке». Композитор Александр Богачев использовал современные музыкальные технологии для придания классическим и народным мотивам современного электронного звучания, передает ТАСС
.
Для спектакля сшито более 120 костюмов по эскизам Алены Песковой, которая соединила элементы традиционного народного костюма и современный стиль.
Зрители побывают на настоящей русской ярмарке, вместе с Балдой попадут в омут к морским бесам, узнают историю старика и старухи, живущих у самого синего моря, разгадают тайны Шамаханской царицы и Золотого петушка.
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»