Выставка об истории международных игр «Дети Азии» открылась в Якутске

Выставка «Дети Азии — от идеи к истории», посвященная международным играм «Дети Азии», открылась в Якутске в историческом парке «Россия — моя история», сообщили в пресс-службе министерства спорта региона.





Выставка состоит из трех разделов, которые посвящены истории проведения игр, культуре и первому президенту Якутии Михаилу Николаеву, по инициативе которого в 1996 году были учреждены и впервые проведены игры «Дети Азии» в республике.





Для подготовки раздела о первом президенте были использованы материалы Николаев-центра, а также личные вещи политика: набор орденов и медалей, книги, рукописи и рабочий стол, передает ТАСС





«Игры подарили огромное наследие в социально-экономической сфере республики и продвинули идеологию детского межконтинентального спорта. На сегодняшний день международные спортивные игры «Дети Азии» приобрели авторитет не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами», — отметил министр по физической культуре и спорту Якутии Леонид Спиридонов.





Экспозиция будет работать с 1 июня по 1 октября.









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