В Рязани представят более 100 подлинников шедевров русской живописи XV-XX веков

Свыше 100 подлинников шедевров отечественной живописи из коллекции Русского музея представят на выставке в Музейном центре Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника 27 июня. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе учреждения.





Музейщики отметили , что впервые Русский музей организует в российском регионе выездную выставку «беспрецедентного уровня». В пресс-службе уточнили ТАСС, в новом современном экспозиционном пространстве будут выставлены 109 подлинных шедевров, которые представляют все периоды истории отечественной художественной культуры XV-XX веков.





Посетители увидят работы Ильи Репина, Исаака Левитана, Ивана Шишкина, Дмитрия Левицкого, Федора Рокотоова, Владимира Боровиковского и других. В музее отметили, что уникальный состав экспозиции позволит проследить весь путь развития русского искусства, ставшего важнейшей и неотъемлемой частью мировой культуры.









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