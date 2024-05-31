В Рязани представят более 100 подлинников шедевров русской живописи XV-XX веков

31.05.2024

В Рязани представят более 100 подлинников шедевров русской живописи XV-XX веков
Свыше 100 подлинников шедевров отечественной живописи из коллекции Русского музея представят на выставке в Музейном центре Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника 27 июня. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе учреждения.

Музейщики отметили, что впервые Русский музей организует в российском регионе выездную выставку «беспрецедентного уровня». В пресс-службе уточнили ТАСС, в новом современном экспозиционном пространстве будут выставлены 109 подлинных шедевров, которые представляют все периоды истории отечественной художественной культуры XV-XX веков.

Посетители увидят работы Ильи Репина, Исаака Левитана, Ивана Шишкина,  Дмитрия Левицкого, Федора Рокотоова, Владимира Боровиковского и других. В музее отметили, что уникальный состав экспозиции позволит проследить весь путь развития русского искусства, ставшего важнейшей и неотъемлемой частью мировой культуры.


Фото: Pixabay.com