Валерий Гергиев награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени

31.05.2024

Валерий Гергиев награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени
Маэстро Валерий Гергиев удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

Награждение с участием президента России Владимира Путина прошло накануне в Кремле.

Художественный руководитель «Московского театра Олега Табакова» Владимир Машков награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени. На церемонии вручили награды также другим представителям культуры и общественным деятелям.

Валерий Гергиев в минувшем году был назначен генеральным директором Большого театра. В Мариинском театре Гергиев занимает должность директора, художественного руководителя и главного дирижера.

Владимир Машков возглавляет Театр Олега Табакова и Театральную школу Олега Табакова с 2018 года.


Фото: пресс-служба Кремля