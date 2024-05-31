Валерий Гергиев награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени

Маэстро Валерий Гергиев удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.



Награждение с участием президента России Владимира Путина прошло накануне в Кремле.



Художественный руководитель «Московского театра Олега Табакова» Владимир Машков награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени. На церемонии вручили награды также другим представителям культуры и общественным деятелям.



Валерий Гергиев в минувшем году был назначен генеральным директором Большого театра. В Мариинском театре Гергиев занимает должность директора, художественного руководителя и главного дирижера.



Владимир Машков возглавляет Театр Олега Табакова и Театральную школу Олега Табакова с 2018 года.









Фото: пресс-служба Кремля