Центр театра и кино Никиты Михалкова сменил название

Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова сменил название.



Учреждение будет называться «Мастерская "12″ Никиты Михалкова», передает пресс-служба центра.



«По решению Департамента культуры г. Москвы Центр театра и кино был переименован в «Мастерскую "12″ Никиты Михалкова», — указано в сообщении.



В пресс-службе отметили, что к концу 2024 года должна завершиться реконструкция здания «Мастерской «12» на Поварской улице в Москве. В учреждении выразили надежду на то, что зрителей скоро смогут пригласить в обновленное здание. Реконструкцию планируется завершить к концу этого года.



На время реконструкции труппа разместилась на сцене учебно-театрального комплекса ГИТИС на улице Академика Пилюгина.









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