В Петербурге стартовал фестиваль искусств «Елена»

Седьмой Международный фестиваль искусств «Елена» открылся в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича. В этом году мероприятие посвящается 85-летию со дня рождения оперной певицы, народной артистки СССР Елены Образцовой.





Фестиваль начался с гала-концерта в Петербургской филармонии. Директор Международной академии музыки Елены Образцовой, дочь певицы Елена Макарова заявила ТАСС, что уже семь лет мероприятие собирает на одной сцене мэтров вокального искусства и самых перспективных учащихся академии.





Участники гала-концерта исполнили арии и сцены из опер Николая Римского-Корсакова, 180-летие со дня рождения которого отмечается в этом году. Дочь Образцовой сообщила, что ее мать очень любила произведения этого композитора.





На сцену вышли солисты Мариинского театра, Башкирского государственного театра оперы и балета. Музыку исполнил Симфонический оркестр Ленинградской области под управлением дирижера Михаила Голикова. Народная артистка России Илзе Лиепа стала ведущей концерта.









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