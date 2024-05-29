Большой театр открыл фестиваль «Башня» в Калининграде

Большой театр открыл V театральный фестиваль «Башня» в Калининграде единственной опереттой Дмитрия Шостаковича «Москва, Черемушки». Выступление прошло на сцене областного драматического театра.





Оперетта будет повторно показана на полях фестиваля 30 мая. Режиссером-постановщиком выступил Иван Поповски. Солист Большого театра, исполнитель роли Бориса Корецкого Азамат Цалити отметил, что Калининград — первый город в России, где коллектив представляет этот спектакль.





«Мы пока еще никуда не возили его. Это один из самых лучших и самых посещаемых наших спектаклей, оперетта Шостаковича — потрясающая», — приводит ТАСС его комментарий.





По словам артиста, над постановкой работает блестящая команда. Также он высоко оценил работу дирижера Павла Клиничева.





Всего в рамках фестиваля представят спектакли четырех российских театров. Худрук Калининградского драмтеатра Александр Федоренко отметил, что смотр отличается от прошлых тем, что он мультижанровый.









Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва