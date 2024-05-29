Художник и филолог из Китая получили российские награды

Посол РФ в Китае Игорь Моргулов вручил госнаграды директору Пекинской галереи искусств «Цзиньтай» Юань Сикуню и секретарю парткома Института русского языка Пекинского университета иностранных языков Хуан Мэй.





Как сообщает телеграм-канал «Китайская панорама», церемония награждения состоялась в посольстве России в Пекине.





В соответствии с указами президента РФ Владимира Путина Юань Сикунь награжден орденом Дружбы за большой вклад в укрепление культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами, а Хуан Мэй — медалью Пушкина за работу по популяризации русского языка в Китае.





Игорь Моргулов отметил, что галерея «Цзиньтай» провела множество проектов, посвященных истории и культуре двух стран. Площадка неоднократно становилась местом проведения акции «Бессмертный полк» в Пекине.





По словам российского посла, Хуан Мэй является ярким представителем китайской школы русистики.





«Благодаря ее неустанным усилиям, научно-педагогическому и организаторскому таланту русский язык получает в Китае всё большее распространение», — подчеркнул Игорь Моргулов.









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