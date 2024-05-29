Художник и филолог из Китая получили российские награды

29.05.2024

Художник и филолог из Китая получили российские награды
Посол РФ в Китае Игорь Моргулов вручил госнаграды директору Пекинской галереи искусств «Цзиньтай» Юань Сикуню и секретарю парткома Института русского языка Пекинского университета иностранных языков Хуан Мэй. 

Как сообщает телеграм-канал «Китайская панорама», церемония награждения состоялась в посольстве России в Пекине. 

В соответствии с указами президента РФ Владимира Путина Юань Сикунь награжден орденом Дружбы за большой вклад в укрепление культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами, а Хуан Мэй — медалью Пушкина за работу по популяризации русского языка в Китае.

Игорь Моргулов отметил, что галерея «Цзиньтай» провела множество проектов, посвященных истории и культуре двух стран. Площадка неоднократно становилась местом проведения акции «Бессмертный полк» в Пекине. 

По словам российского посла, Хуан Мэй является ярким представителем китайской школы русистики. 

«Благодаря ее неустанным усилиям, научно-педагогическому и организаторскому таланту русский язык получает в Китае всё большее распространение», — подчеркнул Игорь Моргулов.


Фото: Pixabay.com