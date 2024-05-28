В Калининграде впервые представят работу Шишкина из собрания Третьяковской галереи

Картину русского живописца Ивана Шишкина «Полдень. В окрестностях Москвы» из собрания Третьяковской галереи впервые представят в Калининграде. Об этом сообщили в пресс-службе Кафедрального собора.





Полотно будет представлено в рамках «Выставки одной картины». Проект представляет собой результат совместной работы Кафедрального собора и государственного художественного музея в Москве.





«Семь лет подряд Государственная Третьяковская галерея привозит в Кафедральный собор на острове Канта в Калининграде картины из своей постоянной экспозиции. В этом году героем выставки одной картины станет работа выдающегося русского художника-пейзажиста XIX века Ивана Шишкина», — говорится в сообщении.





В пресс-службе Кафедрального собора, где будет выставлена картина, отметили, что «Полдень. В окрестностях Москвы» начала коллекцию Павла Третьякова. Работа прилетит на остров Канта в Калининграде 15 июня.





По традиции на открытии выставки прозвучат сочинения знаменитых композиторов, включая Петра Чайковского, Игоря Стравинского, Михаила Глинку, Милия Балакирева и других. На закрытии в середине июля пройдет концерт камерного хора Festino и титулярного органиста Кафедрального собора, лауреата международных конкурсов Мансура Юсупова.









Фото: YouTube