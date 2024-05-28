Названы мероприятия образовательной программы фестиваля «Кантата»

Более 30 открытых мероприятий с именитыми экспертами ждут участников образовательной программы IV Международного фестиваля классической музыки в Калининграде. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.





В 2024 году фестиваль «Кантата» посвящен 300-летию со дня рождения философа Иммануила Канта и 150-летию со дня рождения автора «Русской идеи» Николая Бердяева. Организаторы подготовили девять концертов с участием звезд мировой величины в исторических местах Калининграда и области.





«Объявлена образовательная программа IV Международного фестиваля классической музыки «Кантата». С 4 по 9 июня пройдут бесплатные образовательные лекции, кинопоказы и мастер-классы для всех желающих», — уточнили в пресс-службе правительства.





В рамках программы пройдет более 30 открытых мероприятий. Отдельным блоком станут кинопоказы Российского общества «Знание» и Института развития интернета (ИРИ). Зрители увидят фильм «Планета Рахманинова», документальную ленту «Седьмая симфония». Гостей образовательной программы также ждут мастер-классы для профессиональных музыкантов, артистов балета и любителей классического вокала и многое другое.









Фото: YouTube