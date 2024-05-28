МИД России: возможность возобновления взаимодействия с Украиной в области культуры не просматривается

Возможность возобновления конструктивного взаимодействия между Москвой и Киевом, в том числе в области культуры, не просматривается. Об этом высказался замглавы МИД России Михаил Галузин в рамках пленарного заседания Госдумы.





Парламентарии рассмотрели законопроект о денонсации российско-украинского межправительственного соглашения о культурных центрах. По словам Галузина, в сложившихся условиях представляется целесообразным прекратить действие договора как неработающего и потерявшего актуальность документа.





«В случае же гипотетической перезагрузки диалога в области культурного сотрудничества потребуется заключение иного документа, учитывающего новые реалии», — отметил замминистра иностранных дел.





По словам Галузина, говорить о перспективах возобновления конструктивного взаимодействия с Киевом не приходится на фоне проводимой властями Украины антироссийской линии. Речь идет как о культурной, так и о гуманитарной сфере.









Фото: Pixabay.com