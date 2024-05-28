Стартовали съемки отечественной комедии «Отдохнуть по-людски»

Стартовали съемки отечественной комедии «Отдохнуть по-людски»

28.05.2024

Стартовали съемки комедии «Отдохнуть по-людски».

Главные роли в российском проекте сыграют Марина Федункив и Настасья Самбурская.

Фильм расскажет о контакте людей и инопланетян, ищущих на Земле источник для спасения своего рода.

В актерский состав вошли также Федор Лавров, Вадим Дубровин, Игорь Чехов. Режиссер проекта — Андрей Никифоров, продюсеры — Лика Бланк, Тина Канделаки, Аркадий Водахов, Марина Разумова, Борис Ханчалян, Сергей Косинский.



Фото: пресс-служба ТНТ