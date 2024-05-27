Уникальную выставку Кандинского в Красноярске посетили более 9 тысяч человек

В Красноярске выставку работ Василия Кандинского посетили более 9 тысяч человек.



Уникальная выставка, куда вошли 60 работ Кандинского, проходила с 15 февраля по 26 мая в Красноярском художественном музее имени В. И. Сурикова.



«Выставку "Василий Кандинский. Цветозвуки", которая впервые проходила в Красноярске, в Красноярском художественном музее имени В. И. Сурикова, посетили 9020 человек. Интерес был очень большой. <...> Коллекция, которую увидели красноярцы, необычна тем, что ее собирали по всему миру около 5 лет», — сообщили в музее.



В экспозицию вошли 60 оригиналов графики Кандинского из коллекции частной галереи «Bashmakov Gallery». На выставке также была представлена живописная картина Кандинского из запасников Красноярского художественного музея имени В. И. Сурикова «Импровизация 209».









Фото: Красноярский художественный музей имени В. И. Сурикова