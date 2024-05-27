Две версии оперы «Жизнь за царя» покажут в Мариинском театре

На Исторической сцене Мариинского театра представят две версии постановки оперы «Жизнь за царя» Михаила Глинки.



Оперы покажут к 220-летию со дня рождения композитора. Показы под управлением Валерия Гергиева пройдут с 12 по 14 июня, сообщили в пресс-службе учреждения.



«Московской публике будут представлены две версии постановки Дмитрия Чернякова: с хореографией Сергея Вихарева и с возобновленным польским актом в хореографии Сергея Кореня и Андрея Лопухова (постановка 1939 года). Хореографом возобновления выступила Елена Баженова, режиссерами — Илья Устьянцев и Михаил Смирнов», — рассказали в театре.



Показы оперы станут кульминацией масштабного празднования. Специальные события, связанные с юбилеем Глинки, будут проходить в течение всего сезона.









Фото: Наташа Разина/пресс-служба Мариинского театра