Появились первые кадры отечественного сериала «Ткачевы на связи»

Трейлер фильма представил телеканал ТНТ. Производством проекта занималась компания Good Story Media.Сериал выйдет на платформе Premier с 10 июня. Фильм расскажет о том, как оставаться семьей, когда ее членов разделяют тысячи километров.«Наташа испытывает чувство вины за то, что бросила семью, и постоянно старается по видеосвязи решать их проблемы. При этом ей самой тоже непросто: Наташа живет с Михаилом, который намного старше ее, и не говорит об этом родителям, чтобы избежать не только неодобрения, но и назойливого вмешательства мамы в свою личную жизнь», — говорится в описании проекта.В актерский состав сериала вошли Марина Васильева, Максим Лагашкин, Инга Оболдина, Андрей Федорцов, Никита Павленко, Дарья Руденюк и другие.