Появились первые кадры отечественного сериала «Ткачевы на связи»

27.05.2024

Появились первые кадры отечественного сериала «Ткачевы на связи»
Вышли первые кадры отечественного сериала «Ткачевы на связи».

Трейлер фильма представил телеканал ТНТ. Производством проекта занималась компания Good Story Media.

Сериал выйдет на платформе Premier с 10 июня. Фильм расскажет о том, как оставаться семьей, когда ее членов разделяют тысячи километров.

«Наташа испытывает чувство вины за то, что бросила семью, и постоянно старается по видеосвязи решать их проблемы. При этом ей самой тоже непросто: Наташа живет с Михаилом, который намного старше ее, и не говорит об этом родителям, чтобы избежать не только неодобрения, но и назойливого вмешательства мамы в свою личную жизнь», — говорится в описании проекта.

В актерский состав сериала вошли Марина Васильева, Максим Лагашкин, Инга Оболдина, Андрей Федорцов, Никита Павленко, Дарья Руденюк и другие.


Фото: кадр видео