Умер каскадер Александр Ковалев

В Москве скончался каскадер Александр Ковалев.



О смерти Ковалева сообщается в сообществе «ВКонтакте» школы каскадеров Ю-Stunt.



Сообщается, что Александр Ковалев умер на 64-м году жизни.



«Вчера в московской больнице после плановой операции умер Александр Ковалев, замечательный человек, актер, каскадер и один из основателей и тренеров нашей школы каскадеров», — говорится в сообщении.



Александр Ковалев снимался в фильмах «Высокие ставки», «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы», «Дорожный патруль 5», «Мангуст» и других картинах.









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