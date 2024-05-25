Умер каскадер Александр Ковалев

25.05.2024

Умер каскадер Александр Ковалев
В Москве скончался каскадер Александр Ковалев.

О смерти Ковалева сообщается в сообществе «ВКонтакте» школы каскадеров Ю-Stunt.

Сообщается, что Александр Ковалев умер на 64-м году жизни.

«Вчера в московской больнице после плановой операции умер Александр Ковалев, замечательный человек, актер, каскадер и один из основателей и тренеров нашей школы каскадеров», — говорится в сообщении.

Александр Ковалев снимался в фильмах «Высокие ставки», «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы», «Дорожный патруль 5», «Мангуст» и других картинах.


Фото: Pixabay.com