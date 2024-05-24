Режиссер Багдасарян заявил, что фестивали этнического кино противостоят глобализму

Этническая тема в мире находится «под очень сильным прессом», особенно в киноискусстве, считает председатель жюри конкурса игровых фильмов Чебоксарского международного кинофестиваля, режиссер и сценарист из Армении Эдгар Багдасарян. По его словам, в этой ситуации буфером являются кинофестивали, которые способны противостоять глобализму.





Багдасарян отметил, что в кинозалах зрители соприкасаются с искусством, тогда как «на телеэкране совсем другое мышление». Режиссер призвал «лелеять, хранить» эти фестиваля, а также стараться делать, чтобы они стали более масштабными.





Кинематографист признался, что был удивлен, когда узнал, что все фестивальные показы в Чувашии идут бесплатно.





«Меня совершенно потрясло, что вход свободный. Это меня просто поразило, я <…> в восторге от этого», — добавил Багдасарян.





Чебоксарский международный кинофестиваль стартовал в Чувашии 23 мая. Смотр посвящен этническому и региональному кино.









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