Спектакль Бутмана и Хабенского пройдет на Moscow Jazz Festival

Премьера спектакля Игоря Бутмана и Константина Хабенского состоится на полях Moscow Jazz Festival. Об этом сообщили организаторы фестиваля и «Одноклассники».





По данным «Ленты.ру», в рамках фестиваля покажут сказочный спектакль по мотивам произведения Сергея Прокофьева «Петя и Волк». Постановка пройдет в джазовых аранжировках Кристины Крит.





Показ спектакля состоится 16 июня в концертном зале «Зарядье». Пользователи «Одноклассников» смогут увидеть эксклюзивные кадры с репетиций, а также узнать истории о том, как Прокофьев связан с джазом.





Соцсеть поддержит фестиваль с 11 по 15 июня. В это же время будут открыты к доступу и прямые трансляции от образовательной программы, организованной совместно с Российским обществом «Знание». Хедлайнерами фестиваля станут Дафер Юсеф, Ришар Бона, Авишай Коэн, Константин Хабенский, Дмитрий Маликов, Виктор Добронравов и ансамбль «Кинопроектор».









Фото: Сергей Киселев / АГН Москва