В Пекине Заслуженный коллектив России исполнил произведения Прокофьева и Шостаковича

Заслуженный коллектив России академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича исполнил в Пекине композиции Сергея Прокофьева, Мориса Равеля и Дмитрия Шостаковича. Концерт прошел в Национальном центре исполнительских искусств.





Оркестр выступил под управлением главного дирижера Петербургской филармонии, народного артиста России Николая Алексеева. Музыканты исполнили фрагменты из оперы «Любовь к трем апельсинам» Прокофьева, Фортепианный концерт соль мажор Равеля и Пятую симфонию Шостаковича, передает ТАСС. На сцену вышел лауреат XVII Международного конкурса имени Чайковского Илья Папоян (фортепиано).





«Нам всегда попадается хорошая публика, интересующаяся, внимательно слушающая, и дети, некоторые дошкольного возраста, сидят и с невероятным вниманием слушают, ни на что не отвлекаясь», — поделился с агентством Николай Алексеев.





По его словам, все было организовано на невероятно высоком уровне. Дирижер выразил надежду, что поездки в Китай станут для оркестра ежегодной традицией.









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