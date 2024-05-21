Шорт-лист номинации «Иностранная литература» премии «Ясная Поляна» составили 10 книг

Произведения авторов из восьми стран вошли в шорт-лист номинации «Иностранная литература» премии «Ясная Поляна». Об этом рассказал председатель жюри Владимир Толстой.





По его словам, список в номинации «Иностранная литература» вышел относительно коротким. Судьи прочитали 27 книг, 10 из которых останутся в шорт-листе. Член жюри премии, российский писатель и литературовед Павел Басинский, в свою очередь, добавил, что «Ясная Поляна» дает реальное представление о текущем положении литературы в мире.





В шорт-лист вошли книги «Элена знает» Клаудиа Пиньейро из Аргентины, «Звери малой земли» Чухе Кима из Великобритании, «Мальчик с черным петухом» Штефани фор Шульте и «Улица Яффо» Даниэля Шпека из Германии, «Тайная история Костагуаны» Хуана Габриэля Васкеса из Испании, а также «Зоопарк на краю света» Ма Боюна из Китая. Компанию им составили «Книги Якова» Ольги Токарчук из Польши, «Завет воды» Абрахама Вергезе из США, «В тайниках памяти» Мохамеда Мбугара Сарры и «Уничтожить» Мишеля Уэльбека из Франции. Имена лауреатов станут известны осенью.









Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва