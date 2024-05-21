В Подмосковье прошел II этап проекта «Классика: история и современность»

В Московской области завершился II этап федерального проекта «Классика: история и современность».



Проект организован Министерством культуры России, Центром кинофестивалей и международных программ при поддержке Администрации Дмитровского городского округа, компанией «КиноФокус».



Мероприятия проекта прошли в Центральном Дворце культуры «Созвездие», их посетили более тысячи гостей.



«Уже стало доброй традицией проводить один из этапов проекта "Классика: история и современность" в Дмитрове. Прекрасные залы, всегда заполненные зрителями, особая творческая атмосфера и удивительная энергетика, идущая от зала к артистам и от артистов к залу, вдохновляет участников наших проектов и нас, организаторов, снова и снова возвращаться в замечательный древнейший город Дмитров», — поделилась впечатлениями заслуженный деятель искусств России, президент Центра кинофестивалей и международных программ Татьяна Шумова.



В рамках проекта состоялись показы музыкального спектакля «Жизнь как сон», литературно-драматического спектакля «Пусть голоса органа снова грянут...», интерактивного спектакля «Сказка о Попе и работнике его Балде».



В 2024 году проект «Классика: история и современность» проводится в шесть этапов. Заключительный гала-концерт пройдет в декабре в Москве.









Фото: пресс-служба проекта «Классика: история и современность»