В Москве прошла премьера фильма «Майор Гром: Игра»

Премьера фильма по российским комиксам «Майор Гром: Игра» прошла в московском кинотеатре «Октябрь». Картину представили продюсеры и актеры.





Режиссер фильма Олег Трофим выразил свою любовь поклонникам, «самому преданному и бесконечно влюбленному фандому».





«О такой любви можно только мечтать… Мы создали свою киновселенную и играем в ней по своим правилам. Ее можно любить, горячо отрицать, но пройти мимо, отмахиваясь, уже не выйдет», — приводит его слова РИА Новости.





Премьеру также посетили продюсеры Артем Габрелянов, Михаил Китаев, Ольга Филипук. Фильм представляли актеры Александр Сетейкин, Алексей Маклаков, Любовь Аксенова, Сергей Горошко, Дмитрий Чеботарев, Матвей Лыков, Ольга Сутулова и комик Андрей Атлас.





Габрелянов поделился с агентством, что создатели фильма ожидают аншлага во всех залах и добрых слов от коллег по цеху. По его словам, «Майор Гром» стал динамичнее, на 15 минут длиннее части с подзаголовком «Чумной доктор». Продюсер подчеркнул, что 2,5 часа пролетают «абсолютно незаметно».





Напомним, фильм закрыл 46-й Московский международный кинофестиваль. Именно там состоялась мировая премьера картины. Россияне увидят нового «Майора Грома» в широком прокате с 23 мая.









Фото: YouTube