В Петербурге пройдет фестиваль креативных индустрий «Простор без границ»

Фестиваль креативных индустрий «Простор без границ» пройдет в Санкт-Петербурге 24 и 25 мая. На его полях пройдут лекции, воркшопы и мастер-классы.





В первый день фестиваля состоится панельная дискуссия на тему «Как найти вдохновение и попасть в креативную индустрию». Также пройдут лекции с экспертами дизайна, музыки, продюсирования, видео, культуры и современного искусства.





Во второй день участников ждет «Креативная качалка», организованная совместно с международной школой креатива mads. Здесь можно будет попробовать свои силы в решении задач от реальных брендов, развить идеи и выиграть призы. 25 мая участникам представится возможность посетить секретную вечернюю программу, подробности которой организаторы пообещали раскрыть позднее.









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