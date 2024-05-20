Российская академия художеств договорилась о сотрудничестве с Кабардино-Балкарией

Минкультуры Кабардино-Балкарии подписало соглашение с Российской академией художеств. Об этом сообщили власти республики.





Стороны договорились о сотрудничестве в культурно-просветительской деятельности, а также деятельности, направленной на популяризацию отечественного искусства и достижений российской науки и образования в сфере искусства, дизайна и архитектуры. Глава минкультуры республики Мухадин Кумахов и директор НИИ теории и истории изобразительных искусств РАХ Сергей Ступин обсудили вопросы взаимодействия сторон.





Академия и Кабардино-Балкария планируют вести совместную выставочную деятельность, издание книг, организацию мастер-классов, семинаров, конференций и лекториев. Для художников будут организованы пленэры, симпозиумы, творческие конкурсы в сфере изобразительного искусства, дизайна и архитектуры.









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