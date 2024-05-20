Красноярский театр оперы и балета покажет три постановки в «Геликон-опере»

На сцене «Геликон-оперы» в Москве пройдут показы спектаклей Красноярского театра оперы и балета им. Дмитрия Хворостовского.



На сцене московского музыкального театра выступят около 200 красноярских артистов, рассказали в пресс-службе учреждения.



На сцене «Геликон-оперы» артисты Красноярского театра оперы и балета выступят впервые. Гастроли пройдут с 7 по 14 июля. В программе — три постановки: опера-буфф Жака Оффенбаха «Синяя Борода», опера Александра Чайковского «Ермак», балет на музыку современных композиторов «Катарсис Данте».



«"Ермак" и "Катарсис Данте" — наш эксклюзив. Спектакли созданы специально для Красноярского театра оперы и балета и не идут больше ни в одном театре мира. А "Синяя Борода" — произведение Оффенбаха, популярное в прошлом, но редко ставящееся в XXI веке», — отметила пресс-секретарь театра Мария Зырянова.



В театре сообщили, что в Москву коллектив приедет большим составом — более 250 человек.









Фото: Pixabay.com