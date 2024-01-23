Оркестр musicAeterna отметит день рождения концертами Девятой симфонии Брукнера

Оркестр MusicAeterna дирижера Теодора Курентзиса отметит 19-летний день рождения концертами в Санкт-Петербурге и Москве, передает пресс-служба коллектива.



Сообщается, что свой день рождения музыканты оркестра отметят на сцене. В программу войдет одно из важнейших произведений конца XIX века – Девятая симфония Антона Брукнера. Выступления пройдут 29 января в МТС Live Холл в Петербурге и 31 января в Большом зале московской консерватории. Программу также услышат жители Краснодара и Оренбурга.



«Эта симфония является одним из важнейших произведений конца XIX века. О ней ожесточенно спорят и пишут исследования, в ней ищут архитектурные параллели и образы библейских масштабов. Размах композиторской мысли, вмещающий грандиозные звуковые пейзажи, величавые хоралы, фантастические видения, колоссальные картины взлетов и падений человеческого духа, роднит Девятую Брукнера с Девятой Бетховена. Усложненный язык симфонии продолжает и развивает вагнеровское наследие, доводя его до предела», — рассказали о программе концертов в пресс-службе MusicAeterna.









Фото: Андрей Чунтомов/пресс-служба musicAeterna



