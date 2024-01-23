Всероссийский музей А.С. Пушкина подготовил масштабную программу к 225-летию поэта.



Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова в Telegram.



По словам министра, планы музея были рассмотрены на встрече с директором учреждения Сергеем Некрасовым.



«В Музее-квартире на Мойке, 12 в Санкт-Петербурге будет открыт центр гостеприимства и книжный магазин-салон. Заканчивается реставрация Мемориального музея-дачи поэта. Он начнет принимать первых гостей 6 июня. Продолжается воссоздание исторических интерьеров в Царскосельском Лицее, где откроется детский центр с мультимедийными инсталляциями», — указано в сообщении министра.



Ольга Любимова добавила, что летом начнет работу совместная с музеем-заповедником «Царское село» выставка «Поэт и царь». Выставка будет посвящена жизни Пушкина, его взаимоотношениям с императорской фамилией. Многие экспонаты будут впервые представлены широкой публике.









Фото: t.me/olga_b_lyubimova