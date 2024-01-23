Ушла из жизни заслуженная артистка России Людмила Блок

В Хабаровске ушла из жизни заслуженная артистка России, народная артистка Хабаровского края Людмила Блок.



О смерти артистки сообщает Хабаровский краевой академический музыкальный театр.



В театре сообщили, что Людмила Блок ушла из жизни в возрасте 68 лет после продолжительной болезни.



«Служению Театру и Искусству Людмила Александровна отдала всю свою жизнь. Более 47 лет, с 1977 года, Людмила Александровна являлась солисткой Хабаровского краевого академического музыкального театра, а также возглавляла Хабаровское отделение СТД и профсоюзную организацию в театре», — говорится в некрологе.



В театре отметили, что актерские роли, талантливо созданные Людмилой Блок, навсегда вошли в золотой фонд театрального Хабаровска.



«Дульсинея ("Человек из Ламанчи"), Мари ("Леди из Нового Света"), Семеновна ("Бабий бунт"), Лидия Васильевна ("Старомодная комедия"), Секлета ("За двумя зайцами"), Княгиня ("Первая любовь"), Ханума ("Проделки Ханумы"), Буга ("Капитанская дочка"), — это лишь малая часть ее послужного списка», — рассказали в учреждении.



Церемония прощания с артисткой пройдет на сцене театра 25 января с 12:00 до 14:00.









Фото предоставлено пресс-службой Хабаровского

краевого академического музыкального театра