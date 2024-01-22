В Год семьи в России пройдет более 400 детских спектаклей

22.01.2024
В России в Год семьи готовится более 400 детских спектаклей, гастроли и фестивали детских театров.
Об этом в понедельник сообщила министр культуры России Ольга Любимова, передает
ТАСС.
«Впереди масса гастролей, фестивалей детских театров, любительских детских театров. <...> Мы готовим больше 400 новых детских спектаклей по всей стране», — приводит агентство слова министра.
В числе планируемых мероприятий — семейный фестиваль «Вера. Надежда. Любовь», кинопремьеры, приуроченные к Году семьи.
«Сейчас все чаще появляются большие, крупные премьеры. Наши артисты с удовольствием снимаются, играют в детских фильмах, потом встречаются со своими зрителями. Впереди масса премьер, которые будут приурочены и к Году семьи», — сказала Ольга Любимова.
Фото: пресс-служба Минкультуры России