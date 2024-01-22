Скончался худрук «Джентльмен-шоу» Евгений Хаит

На Украине скончался актер, художественный руководитель «Джентльмен-шоу» Евгений Хаит.



Артист скончался в Одессе. О его смерти сообщил его друг Олег Филимонов.



«Сердце остановилось, хотя на сердце он никогда не жаловался», — написал Филимонов в соцсети.



Евгений Хаит участвовал в КВН в команде Одесского университета. С 1991 по 1999 году был художественным руководителем «Джентльмен-шоу», сценаристом проекта «Голые и смешные».



Евгений Хаит родился в семье писателя-сатирика Валерия Хаита, а его брат — актер и один из основателей театра «Квартет И» Ростислав Хаит.









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