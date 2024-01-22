Скончался худрук «Джентльмен-шоу» Евгений Хаит

Об этом рассказала главный специалист отдела профессионального искусства и духовного развития Минкул...
На сцену выйдут музыканты и артисты хора Красноярского театра оперы и балета.
В Минкультуры России рассказали о реализации нацпроекта «Культура» в регионах.
Она рассказала об истории создания книги-автобиографии.
Это первый в истории фотоконкурса приезд в одну из крупнейших стран Африканского континента.
О смерти артиста сообщил его друг Олег Филимонов.
Об этом рассказала главный специалист отдела профессионального искусства и духовного развития Минкул...
На сцену выйдут музыканты и артисты хора Красноярского театра оперы и балета.
В Минкультуры России рассказали о реализации нацпроекта «Культура» в регионах.
Она рассказала об истории создания книги-автобиографии.
Это первый в истории фотоконкурса приезд в одну из крупнейших стран Африканского континента.
В этом году спектакли жюри будет отсматривать на сценах, где они были созданы.
Планировалось, что работы продлятся около полугода. Но всё успели сделать за рекордные три месяца.
Каждый из семи сезонов нового сериала будет основан на одной из книг Джоан Роулинг. ...
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22.01.2024