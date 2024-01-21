В Челябинске модернизируют Центральную библиотеку им. Пушкина

21.01.2024
В рамках нацпроекта «Культура» в Челябинске модернизируют в этом году пространство Центральной библиотеки имени А. С. Пушкина, сообщает Телеграм-канал Минкультуры РФ.
Кроме того, капремонт проведут в детской школе искусств имени А. А. Талдыкина в Калининске Саратовской области. В этом году ДШИ исполняется 60 лет.
В 2024 году в Республике Татарстан планируется открыть 14 объектов. Среди них — новые сельские дома культуры, модернизированные библиотеки, отремонтированные ДШИ, театры и музеи.
Музей истории города Новокуйбышевска в Самарской области открылся после ремонта. Здесь установили современное оборудование, обновили залы и добавили новую экспозицию.
Детскую библиотеку в городе Ардатове Республики Мордовии модернизируют по модельному стандарту.
Сообщается, что свыше 30,5 тысячи человек стали зрителями модернизированных кинозалов в Республике Марий Эл.
Фото: Телеграм-канал Минкультуры России