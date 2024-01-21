Международный кинофестиваль с участием России стартовал в Бангладеш

В крупнейшем в Бангладеш Даккском международном кинофестивале принимают участие 15 картин из России.





Как сообщает ТАСС , престижный смотр проводится в бангладешской столице раз в два года и организован уже в 22-й раз под лозунгом «Лучший фильм, лучшая аудитория и лучшее общество». Всего в кинофестивале принимают участие 253 фильма из разных стран мира.





Россия представлена в международной программе, в секциях духовного кино, детских и спортивно-развлекательных картин. Гости кинофестиваля увидят триллер «Выбор» (2023) Игоря Федорова, режиссерский дебют фигуриста Максима Шабалина «Времена года» (2023), триллер об эпидемии «Бешенство» (2023) Дмитрия Дьяченко, драму Антона Коломейца «Свет» (2022) с Еленой Яковлевой в главной роли и другие российские картины последних двух лет.





Член жюри, российский продюсер Анна Шалашина, будет участвовать в выборе победителя в конкурсной программе азиатского кино. Итоги кинофестиваля подведут 28 января.









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