На выставке «Россия» покажут фильм о доме Евгения Вахтангова во Владикавказе

Документальный фильм об истории возрождения родового дома Евгения Вахтангова во Владикавказе силами его учеников и последователей вошел в программу международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ, сообщает Телеграм-канал Театра Вахтангова.





Показ состоится 20 января, начало в 15:00. Павильон № 36, Музей кино; зал имени Андрея Тарковского.





Авторы фильма «Путь домой. Вахтанговские хроники» Александр Мягченков и Марина Меркулова в течение трех лет сопровождали грандиозный проект восстановления дома во Владикавказе, где родился Евгений Богратионович Вахтангов.





Как сообщается на сайте выставки-форума, родовой дом Вахтангова во Владикавказе на протяжении последних 50 лет разрушался и приходил в упадок. Однажды в Вахтанговском театре родилась идея — выкупить этот дом и превратить его в музей и филиал театра. Сегодня Дом Вахтангова представлен на выставке «Россия» как одно из достижений региона, а в фильме зрители увидят уникальные кадры возрождения и превращения жилого дома в культурный памятник эпохе и великому режиссеру, созданный руками его учеников.





Мероприятие бесплатное, необходима регистрация на сайте выставки-форума.









Фото: Pixabay.com