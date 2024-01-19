В музее-заповеднике «Мелихово» пройдет XIV Международный конкурс чтецких работ имени Чехова

XIV Международный конкурс чтецких работ имени Чехова состоится в государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике «Мелихово». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.





Конкурс пройдет с 26 по 28 января, говорится в сообщении. На участие было подано 88 заявок. Жюри допустило к очному прослушиванию 35 молодых актеров и старшекурсников театральных вузов Москвы, Новосибирска, Ярославля, Тулы, Екатеринбурга, Саратова, Барнаула, Нижнего Новгорода, других российских городов, а также из Белоруссии.





«В числе полуфиналистов студенты из Высшего театрального училища им. М. С. Щепкина, Театрального института им. Б. Щукина при академическом театре им. Е. Вахтангова, ГИТИСа, ВГИКа им. С. А. Герасимова и других», — отметили в пресс-службе.





В 2024 году в России отмечают 225-летие со дня рождения Александра Пушкина. В этой связи тема конкурса звучит как «Чехов и Пушкин».





26-27 января состоятся конкурсные прослушивания в филиале МЗ «Мелихово» - музее «Усадьба Лопасня-Зачатьевское». В преддверии дня рождения Антона Чехова, 28 января, состоится гала-концерт победителей.









Фото: Сергей Киселев / АГН Москва